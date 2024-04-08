إحالة ١١ عاملا بوحدة الركابية الصحية بدمياط إلى التحقيق

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط الوحدة الصحية بالركابية بادارة كفر البطيخ لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة و انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان .

و أحال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١١ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل للتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية معهم .

كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات

و من الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بالركابية تخدم ١٣٤٦١ نسمة و تقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ و العيادات الخارجية و عيادة الأسنان و متابعة الأطفال ومتابعة الحوامل و تنظيم الأسرة والمشورة و المعمل و الصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات و التطعيمات وخدمات الصحة المدرسية و التثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة وصرف الألبان الصناعية بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى و صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية و الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وفحص المقبلين على الزواج والرعاية الصحية والنفسية للمسنين و حملة قلبك أمانة

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية تم اطلاقها فى مستهل خطة شهر إبريل ٢٠٢٤ على هذا الأسبوع بقرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ.

حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١عيادة طبية تردد عليها ١١٧٥ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٧ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم و إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٣ حالة و فحص ٤١ حالة بالأشعة و٤٢ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٨٨ تحليل بمعمل الدم و ٣٧ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٣٦ مواطن.

