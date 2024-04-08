رئيس جامعة المنوفية يهنئ العاملين بالإدارات بمناسبة عيد الفطر المبارك

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بتقديم التهنئة لجميع منسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للعاملين بالإدارة العامة للجامعة بالادارات المختلفة يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .

وخلال الجولة قدم القاصد خالص التهنئة لأمناء الجامعة المساعدين ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومديري العموم ،ومديري الإدارات والموظفين بهذه المناسبة ،داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة والشهر الفضيل علي الجميع باليمن والخير والبركات وان يديم علي مصر نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود جميع العاملين بالجامعة على ما بذلوه من جهد خلال شهررمضان المبارك، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا.