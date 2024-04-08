حدث فلكي نادر.. أبرز المعلومات عن الكسوف الكلي للشمس وأماكن رؤيته

في حدث فلكي نادر لن يتكرر إلا بعد 20 عاما، تشهد الكرة الأرضية، خلال ساعات، كسوفا كليا للشمس يتزامن توقيت وسطه مع اقتران رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

وعن أبرز المعلومات لكسوف الشمس الكلى المرتقب كما يلى:

1- تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس اليوم الاثنين

2- يتزامن توقيت وسطه مع اقتران رؤية هلال شهر شوال لعام 1445 هـ.

3- يعد أول كسوف شمسي فى 2024.

4- يمكن رؤيته ككسوف كلي في بعض الدول مثل المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا" .

5- يمكن رؤيته ككسوف جزئي في بعض الدول مثل غرب أوروبا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية".

6- لا يمكن رؤيته في مصر.

7- سيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته وقت قدره 5 ساعات و10 دقائق تحديدا.

8- عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس.

9- يغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم و يمتد لوقت قدره 4 دقائق و28 ثانية.

10- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.

11- يعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.