أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى محافظة البحيرة.. صور

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، موجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار غزيرة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظات الساحلية لتقلبات جوية نتيجة التأثير المنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا.

وأعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة.

وأكدت أنه تم تجهيز جميع المعدات والفرق التقنية لمواجهة تلك التداعيات في عدد من مراكز المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أنه تم توجيه القيادات التنفيذية برفع مستوى الاستعداد ومتابعة منتظمة للطرق الرئيسية وتخفيف التجمعات لضمان سلامة حركة المرور في جميع الشوارع والميادين.

وأكدت أيضًا على التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مستوى الاستعداد القصوى لمواجهة تساقط الأمطار، وتم التركيز أيضًا على المتابعة المستمرة والدورية لتنظيف وتصريف مياه الأمطار في الشوارع والطرق.

وأكدت نائب المحافظ، تكثيف حملات فحص المعديات والمراكب النيلية واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وشددت على ضرورة تعليق تلك الأنشطة في حالة سوء الأحوال الجوية.