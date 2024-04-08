بالصور.. افتتاح أعمال تطوير نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم في بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أعمال تطوير نادي التثقيف الفكري الرياضى لذوي الهمم بمنطقة خديجة بالضواحي، وذلك بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءة المبني على أعلى مستوى.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير ورفع الكفاءة شمل المبني بالكامل الذي يضم أول مكتبة للأطفال من ذوى الهمم "قادرون باختلاف"وجيم للألعاب، كما يضم ملعب لممارسة لعبة البوتشة الخاصة بذوي الهمم على أعلى مستوى، لتوفير سبل الراحة لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتقديم الدعم للمشاركين في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة.

وأكد محافظ بورسعيد على الدور المجتمعي لذوي الهمم من أبناء المحافظة من ذوي الهمم، مؤكدا أن هناك العديد من أبناء المحافظة ذوي الهمم يشاركون في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة، فضلا عن النماذج الرياضية المشرفة التي تحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية و العالمية.

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