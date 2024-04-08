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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين بحوزتهما 15 كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية وبيضاء فى المرج والمقطم

أحد المتهمين والمضبوطات
أحد المتهمين والمضبوطات
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما 15 كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية وبيضاء فى المرج والمقطم.
تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (11,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزته (3,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – سلاح أبيض - 2ميزان - سيارة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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