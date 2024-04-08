ضبط عاطلين بحوزتهما 15 كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية وبيضاء فى المرج والمقطم

القى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما 15 كيلو حشيش وهيروين وأسلحة نارية وبيضاء فى المرج والمقطم.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (11,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزته (3,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – سلاح أبيض - 2ميزان - سيارة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.