تداول 11 آلف طن بضائع بموانيء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 680 شاحنة و924 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 339 شاحنة و846 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 341 شاحنة و78سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية1 والرياض بينما تغادر السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 4625 طن بضائع و390 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، اور وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 710 سيارة بوزن 1420 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.