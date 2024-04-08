"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج يوزعون 2000 كرتونة رمضانية بالقرى

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، المبادرة المجتمعية "طلاب الخير" بتوزيع ٢٠٠٠ كرتونة رمضانية على الأسر الاولي بالرعاية بالمحافظة، وذلك بحضور كلاً من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد عبدالهادي مدير مكتب محافظ الاقليم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين، وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، مضيفاً ان الجامعة تحرص علي تفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط لتعزيز صورة التكافل الاجتماعي، وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعي، مشيداً بدور أسرة طلاب من أجل مصر وتنوع أنشطتها ومشاركتها الفعالة في كافة المناسبات القومية والاجتماعيه والدينية.

وأوضح الدكتور علاء غالب، أن المبادرة المجتمعية التي تنظمها الأسرة تحت شعار "طلاب الخير"، تهدف الي توزيع كراتين رمضان على الأسر الاولي بالرعاية من أبناء محافظة سوهاج، وتوفير أهم السلع الغذائية الأساسية لهم، لافتاً إلى أن التبرعات تمت بالجهود الذاتية، حيث تم تجهيز ٢٠٠٠ كرتونة رمضانية، مقدماً الشكر لجميع الطلاب على تحملهم المسئولية، ومشاركاتهم المتميزة في كافة الأنشطة، وتفاعلهم المستمر والايجابي.