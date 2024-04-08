بالصور .. افتتاح سوق "الهنا" الحضاري في بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة بحي الضواحي، والذي يأتي بالتزامن مع أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضارية جديدة تتناسب مع جهود التنمية في كافة المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الهنا الحضاري الجديد، أحد أبرز المشروعات الخدمية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي الضواحي، والذي يقام على مساحة 1700 متر مربع، ويضم 76 محلا تجاريا، و15 محل استثماري، ويشمل كافة الباعة الجائلين من السوق العشوائي القديم، حيث جرى تسكينهم في السوق المطور لتحقيق الانضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من نقل وتسكين كافة أصحاب الأحقيات بسوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التشغيل التجريبي للسوق والبدء في ممارسة النشاط التجاري للمحال التي جرى تسكينها.

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