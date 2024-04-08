كيم جونج أون يعزي بوتين في ضحايا الفيضانات بأورينبورج

بعث زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونج أون، اليوم الاثنين، ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الفيضانات في منطقة أورينبورج الروسية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "الرفيق كيم جونج أون، نيابة عن حكومة وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ونيابة عن نفسه، أعرب عن تعاطفه العميق مع رئيس الاتحاد الروسي، وبشخصه، حكومة وشعب الاتحاد الروسي، الذي عانى من أضرار مادية جسيمة ناجمة عن الفيضانات في منطقة أورينبورغ".

كما أعرب زعيم كوريا الشمالية عن تمنياته لحكومة وشعب روسيا من التعافي سريعًا من تداعيات الكارثة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.

ووفقا لما صرح به الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأحد، "قام حاكم مقاطعة أورينبورغ دينيس باسلر، وكذلك وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإبلاغ الرئيس اليوم بتطور الوضع جراء الفيضانات في أورينبورغ ومدينة أورسك. وركز كورينكوف بشكل أساسي على المعلومات حول عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والذين تم نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقتة”.

وأضاف أن "الرئيس أكد في محادثة مع كورينكوف، على الحاجة إلى التقييم والتنبؤ واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالوضع، خاصة مع الفيضانات المحتملة في مقاطعتي كورغان وتيومين".

وأكد بيسكوف على "أن الرئيس يعتزم أيضًا إجراء محادثات هاتفية اليوم مع قادة المقاطعتين".

من جهة أخرى، كلف الرئيس بوتين، وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام وحماية ممتلكات المواطنين في مناطق الفيضانات في أورسك.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، في بيان، اليوم الأحد إن "بوتين وجه بتكليف وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النظام، بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين في المناطق التي تعرضت بالفعل للفيضانات".

هذا ووصف وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، اليوم، الوضع في مدينة أورسك جراء الفيضانات بعد انهيار السد الذي يحمي المدينة من فيضان نهر الأورال، بأنه "حرج".

وقال كورينكوف، خلال اجتماع مع المسؤولين المحليين، "لقد تطور الوضع بشكل حرج في مدينة أورسك، حيث دمرت الهياكل الواقية على نهر الأورال. ونتيجة لذلك، غمرت المياه 4518 مبنى سكنيا و4587 قطعة أرض".

وأعلن كورينكوف خلال الاجتماع "حالة طوارئ اتحادية" في مقاطعة أورينبورغ، مؤكدا أنه تم إجلاء أكثر من 4000 شخص، بينهم 885 طفلا.

وقال إنه تم إنشاء 11 ملجأ مؤقتا يضم أكثر من 8000 مكان لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في أورسك، مضيفا أن 510 أشخاص، من بينهم 116 طفلا، موجودون حاليا في الملاجئ.

ووصل وزير الطوارئ الروسي إلى أورسك في مقاطعة أورينبورغ، صباح الأحد.

وقال بيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية، إن "طائرة وزارة الطوارئ هبطت في مطار أورسك. وتوجه كورينكوف مباشرة إلى المناطق المغمورة بمياه الفيضان في المدينة.. وسيزور أيضًا مراكز إيواء النازحين وسيعقد اجتماعًا".

وأكد كورينكوف توافر الإمكانيات والوسائل الكافية لمواجهة تداعيات الفيضانات واسعة النطاق في أورسك.

وقال "هناك إمكانيات ووسائل كافية (لمواجهة تداعيات الفيضانات في أورسك). سيتم إجراء تقييم للوضع وإحضار كل ما يلزم".

ووفقا للوزير، فإن منطقتي لينينسكي والحي القديم في أورسك تواجهان الوضع الأكثر صعوبة، ولا يمكن التحرك إلا بالقوارب في الحي القديم، إذ يصل منسوب المياه هناك إلى مترين. وأشار الوزير إلى أن فرق الإنقاذ تعمل بشكل مستمر، وتحمل الأشخاص مع متعلقاتهم الشخصية على متن القوارب.

هذا وأبلغ مكتب حاكم أورسك وكالة سبوتنيك أمس السبت بحدوث انهيار في السد الذي كان يحمي المدينة من فيضان نهر الأورال.

ونفى مصدر بالسلطة المحلية لوكالة سبوتنيك التقارير حول الانهيار الكامل لسد أورسك.

وقال المصدر إن "المعلومات حول الانهيار الكامل لسد أورسك غير صحيحة. نحن نتحدث عن سد يبلغ طوله عدة كيلومترات، دُمر جزء منه فقط، والمتخصصون يعملون على إزالة العوائق".

من جانبه، أكد مكتب حاكم مقاطعة أورينبورغ اليوم الأحد أنه من المتوقع استقرار وضع الفيضانات في منطقة المقاطعة بعد 20 أبريل.

وجاء في البيان أنه "من المتوقع أن تصل الفيضانات إلى ذروتها في 9 أبريل. ومن المتوقع أن يستقر الوضع في المنطقة بعد 20 أبريل".