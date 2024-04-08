جوميز يعلق على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية كانت في اتجاه واحد فقط نحو مرمى فريق مودرن فيوتشر.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" خلقنا أكثر من 4 فرص محققة للتهديل، ولكن المنافس نجح في التسجيل من ضربة ثابتة، ولم يهددوا مرمى الزمالك إلا في كرة الهدف".

وتابع جوميز :" استحوذنا على المباراة والكرة، وكان ينقصنا أن نترجم الاستحواذ والسيطرة لأهداف، وكل اللاعبين قد يعانون من الأخطاء وهناك بعضهم يخسر الكرة وأخرون يهدرون فرصاً للتهديف، كما أن اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية لديهم أخطاء، ويجب مساعدة كل اللاعبين المتواجدين معي بما فيهم حراس المرمى".

وواصل المدير الفني قائلا :" محمد عواد يتدرب بشكل جيد، وقريبا سيتم تقييم الثنائي عواد وصبحي للاستقرار على أحدهما والاعتماد عليه بصورة أساسية".

وقال جوميز :" لا اتفق مع نظرية أننا لم نخلق فرصا كثيرة أمام مودرن فيوتشر، ومن الطبيعي أن نصنع أكثر ونتمتع بشراسة أكبر وهو ما نعمل عليه لقتل أي مباراة".

وعلق على مشاركة مهاب ياسر وزياد كمال لأول مرة قال : "هم يعملون معنا بشكل يومي، وظهروا بشكل جيد في التدريبات والمباراة الودية، ويحتاجون للوقت للتعود على الأجواء داخل الفريق، وأرى أننا نملك اختيار الاعتماد على أكثر من لاعب".

وأضاف المدير الفني :" الجزيري نفسه غير سعيد بما قدمه أمام مودرن فيوتشر في المباراة، ولكنه يملك الطاقة والقدرة على القتال من أجل مصلحة الفريق، وسيحصل على فرص أكبر مع الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع المدير الفني قائلا:" غياب شيكابالا يأتي بسبب عدم خوضه مران الأمس بسبب معاناته من نزلة برد وارتفاع درجة حرارته، وحاولنا تجهيزه لكن لم يكن لدينا وقت كافي لتجهيز كل اللاعبين".

وفيما يخص التحكيم قال إنه لا يحب التعليق على قرارات الحكم، ولكن كان هناك خطأ واحد وفي المجمل أداء الحكم كان جيداً.

وقال المدير الفني :" أحب خوض المباريات في الملاعب المغلقة للاستمتاع بالأجواء الجماهيرية، و فخور بأنني امثل نادي يملك تلك الجماهير".

وقال جوميز:" ياسر حمد لاعب محترف على أعلى مستوى لكنه يحتاج لوقت للتعود على أجواء الكرة في مصر، ودفاع الزمالك جيد والمثلوثي وحسام عبد المجيد يسيرون بصورة طيبة، و ياسر حمد سيكون على الموعد حين يحتاجه الفريق"..

واختتم قائلا:"نهدي التأهل لروح لمحمد مدحت المعد البدني للفريق".

وتأهل فريق الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما فاز الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليضرب الزمالك موعداً مع دريمز الغاني في الدور التالي.