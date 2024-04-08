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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فوز فريق العاملين بجامعة الفيوم بكأس دورى المصالح الحكومية للدورة الرمضانية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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 فاز فريق العاملين بجامعة الفيوم بكأس دورى المصالح الحكومية للدورة الرمضانيه ٢٠٢٤ بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق الأزهر بنتيجة ٠/٦  وذلك اليوم الأحد، على ملعب الصالة المغطاة بنادى قارون الرياضى.

شهد المباراة أحمد رشاد عبد العال القائم بأعمال أمين عام جامعة الفيوم وعمرو ماضى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية والسادة أعضاء اللجنة الرياضية.

يذكر أن فريق العاملين بجامعة الفيوم قد فاز على فريق النيابات والمحكمة بنتيجة ٠/٦ وصعد للدور قبل النهائي بفوزه على فريق شركة المياة بنتيجة ٠/٢ وفاز على فريق المطاحن فى الدور قبل النهائى بنتيجة ٢/٤.

والجدير بالذكر أن فريق الجامعة بقيادة الدكتور أحمد عبد الباقى المدير الفنى يضم كل من اللاعبين رجب خليفة "حارس المرمى" وطارق على واسلام حسن واحمد الجديد وأحمد ملكانة واسامة فتحى وعلى أوسة ويوسف شعبان.

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