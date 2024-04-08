الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية على حساب فريق فيوتشر

تأهل فريق الكرة الأول بالزمالك، إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر، وذلك بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا في ربع النهائي بنتيجة 3-2.

وانتهى لقاء الإياب منذ قليل بنتيجة 1-1 على استاد القاهرة الدولي، بعدما حسم الزمالك لقاء الذهاب في الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.

خاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".