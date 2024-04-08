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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية على حساب فريق فيوتشر

الزمالك
الزمالك
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تأهل فريق الكرة الأول بالزمالك، إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر، وذلك بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا في ربع النهائي بنتيجة 3-2.

وانتهى لقاء الإياب منذ قليل بنتيجة 1-1 على استاد القاهرة الدولي، بعدما حسم الزمالك لقاء الذهاب في الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.

خاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

الزمالك كأس الكونفيدرالية الأفريقية فيوتشر أيمن مصطفى