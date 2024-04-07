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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس الأزهرية يلتقى بشباب سيناء فى أمسية دينية بعنوان "رسولنا قدوة لنا"

فى إطار التعاون المشترك
فى إطار التعاون المشترك بين بيت العائلة، ووزارة الشباب والري
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التقى اليوم الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية يرافقه محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الازهرية بالعريش ، شباب سيناء بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش، فى إطار التعاون المشترك بين بيت العائلة، ووزارة الشباب والرياضة،  وذلك لإلقاء أمسية دينية بعنوان، (رسولنا قدوة لنا)، تحت شعار ( حقوق الإنسان فى الأديان السماوية).

وتحدث الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية، عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطريقة تعامله مع الصحابة، وكيف كان قدوة حسنة لأصحابه، وأخلاقه الطيبة، وحفظه للأمانة، وكرمه وعطفه على المسلمين وغير المسلمين.

وتحدث محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة عن حقوق الإنسان منذ أن خلق الله الأرض لإعمار الإنسان لها، وأيضا حقوق الإنسان فى الشرائع السماوية، وما هى حقوق الإنسان وكيف ظفر الإسلام بهذه الحقوق وقدسها، وجعل لها مكانة هامة فى حياة الإنسان، واستدل بآيات الله وسنة رسوله.

وفى نهاية اللقاء قدم عاطف سيد، والأستاذ عماد الغزال، إدارة برلمان الطلائع والتعلم المدنى، الشكر إلى قيادات المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، على التعاون المثمر بين الأزهر الشريف، ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

ارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الشرائع السماوية الرسول صلى الله عليه وسل برلمان الطلائع ديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مركز شباب ٦ أكتوبر مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء وزارة الشباب والرياضة