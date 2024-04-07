ads
الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مفتي الجمهورية لـ"الضفة الأخرى": الجهاد يجب أن يكون بإجماع الأمة

الدكتور شوقي علَّام،
الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مفهوم الولاء والبراء خادم لمفهوم الحاكمية لدى الجماعات المتطرفة، ويُتخذ الجهاد من أجل تثبيت هذه الأفكار.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات المتطرفة اهتمت بالجهاد في القتال فقط، وتناست جميع أنواع الجهاد مثل الجهاد في البحث العلمي، وخلافه، رغم أن الجهاد يجب أن يكون بإجماع الامة، وتحت راية الأمة.

وأوضح أن قضية الولاء والبراء إحدى الوسائل التي تُعين على تنفيذ الفكر المتطرف، وهذا المفهوم يقتضي عزلة فكرية واجتماعية، وهذا ليس صحيحًا، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاش بين المشركين، وكان يحب عمه أبي طالب وهو مُشرك.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مفهوم الولاء والبراء الحاكمية الجماعات المتطرفة الإعلامية داليا عبد الرحيم الضفة الأخرى