مفتي الجمهورية لـ"الضفة الأخرى": حصرنا وصححنا جميع أفكار تنظيم داعش

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تنظيم داعش أخذ الكثير من المصطلحات إلى مكان آخر، ولهذا أنشأنا مرصد الفتاوى المتطرفة، وحصرنا كل الأفكار المتطرفة لهذا التنظيم، وقمنا بتحليل هذا المحتوى وأصدرنا تصحيح لهذه المفاهيم.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مرصد الفتاوى المتطرفة عمل منذ 2014 حتى 2020، ومن هذا التاريخ حولنا هذا المرصد إلى مركز سلام للدراسات التطرف ومكافحة فوبيا الإسلام.

ولفت إلى أن هذا المرصد أصدر ما يقرب من 1000 تقرير حول علاقة المسلمين بغير المسلمين، ودليل مرجعي لمكافحة التطرف، وهذا الدليل نال الإشادة من قبل الكثير من الأوساط الممتخصصة في مكافحة التطرف.