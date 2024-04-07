مفتي الجمهورية لـ"الضفة الأخرى": الشريعة الإسلامية مُطبقة في مصر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعات المتطرفة تصف القوانين بأنها تُمثل الطاغوت وخلافه، مشيرًا إلى أن القوانين المصرية مأخذوة من الفقه الإسلامي.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشريعة الإسلامية غير غائبة على الإطلاق وهي مُطبقة في مصر، موجهًا رسالة للشباب المُغيب قائلاً: "لا تنساق وراء هذا أو ذاك، واسأل أهل الاختصاص".

ولفت إلى أن التكفير يؤدي إلى القتل واستباحة الهدم والتدمير والاقصاء، والتفرقة ما بين الزوج والزوجة، موضحا أن الجماعات المتطرفة ترى أن المجتمع عندما يصدر قوانين وضعية فهو سلب التشريع من الله عز وجل، وهذا غير صحيح، لأن الله أمرنا أن نجتهد وأن نحتكم إلى أنفسنا، مستندين في ذلك إلى القرآن الكريم والشريعة الإسلامية.