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الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مفتي الجمهورية لـ"الضفة الأخرى": الجهاد من أهم المفاهيم التي شوهت من قبل المتطرفين

الدكتور شوقي علَّام،
الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعات المتطرفة أخذت الكثير من المصطلحات والمفاهيم من سياقها، ووضعتها في مكان آخر، لتحقيق أغراض سياسية. 

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مفهوم الجهاد من أهم المفاهيم التي شوهت من قبل المتطرفين، مشيرًا إلى أن الخوف من الإسلام في الغرب يرجع إلى استخدام مصطلح الجهاد في معارك وهمية من اجل تحقيق أغراض سياسية.

وأوضح أن دار الإفتاء أصدر كتابا يسمى "التأسلم السياسي" ولم نذكر الإسلام السياسي، لأنه لا يوجد إسلام سياسي، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب يتحدث عن حركة حسم في العصر الحالي.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الجماعات المتطرفة الإعلامية داليا عبد الرحيم