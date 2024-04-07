محافظ الشرقية يشهد ليلة القدر بمسجد الفتح بالزقازيق

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مساء اليوم احتفالية ليلة القدر والتي نظمتها مديرية أوقاف الشرقية بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ورجال الدين الإسلامي والمواطنين.

بدأت الاحتفالية عقب صلاة العشاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ علي السيد عوض أشار فيها إلى فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار فيجب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى عز وجل بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار حتي ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الدكتور احمد عبده نالت استحسان الحضور.

شهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية لعدد من قيادات مديرية الأوقاف نظرل لما بذلوه من جهد دعوي وإداري خلال شهر رمضان الكريم وذلك بمنحهم شهادات تقدير ونسخة من كتاب الله وهم فضيلة الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف.

والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف.

والشيخ محمود عبد الرحمن عبد الرؤوف مدير إدارة اوقاف الحسينية.

والشيخ احمد عبد الباقي عمر مدير إدارة اوقاف أولاد صقر

والشيخ محمد سعيد عرفة مدير إدارة اوقاف مشتول السوق

و الشيخ عمرو إسماعيل علي مسئول الدعوة الالكترونية بالمديرية

قدم محافظ الشرقية التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة القدر مطالباً الجميع ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفعة شأن مصرنا الغالية داعيا المولى عز وجل أن يحفظها من كل مكروه وسوء وينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.