الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يتأخر أمام فيوتشر بهدف في الشوط الأول

تأخر فريق الزمالك بهدف للاشئ، أمام فريق فيوتشر بنتيجة 1-0، بالشوط الأول في اللقاء الذى يقام مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدف فيوتشر في الدقيقة 18 عن طريق جوناثان نجويم.

وخاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

الهجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر