مفتي الجمهورية لـ"الضفة الأخرى": البرلمان لا يسلب سلطة التشريع من الله عز وجل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن سيد قطب كان يسعى لنشر فكره من خلال السلاح، وهذا مذكور في الكتب، معقبًا: "لا يوجد مفكر يفكر في استخدام السلاح أو العسكرة، بل المفكر يعمل على نشر فكره، من خلال طرح الأفكار ومبادلة الرأي بالرأي".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القانون الوضعي الموضوع من قبل السلطة هو وسيلة لتطبيق الشرع الشريف، مشيرًا إلى أن التشريع في الأصل لله عز وجل، ووجود سلطة تشريعية في الدولة لا يعني سلب هذه السلطة من الله عز وجل، وإطلاق السلطة التشريعة على البرلمان المصري من قبل المجاز.

وأوضح أن البرلمان المصري يصدر القوانين المنضبطة بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع، وإذا صدر قانون ضد الشريعة، فمن حق المدعي أن يطعن على هذه القوانين، وفي حال تأكد من المخالفة تكون القوانين غير دستورية.