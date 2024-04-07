كيربي: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة يمثل فترة استراحة

عبر جون كيربي، مستشار الاتصالات في الأمن القومي الأمريكي، عن تقديره للإعلان الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بشأن انسحابه من جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من الصعب تحديد مغزى هذا الانسحاب في الوقت الحالي.

وأكد كيربي في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية أن الفهم الحالي يشير إلى أن هذا الانسحاب يمثل فترة استراحة واستعادة لقوات الجيش الإسرائيلي بعد وجودها في المنطقة لمدة تزيد عن أربعة أشهر.

وبناءً على ما أعلنته القناة، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن رسميًا مغادرته لجميع الألوية في جنوب قطاع غزة في الليلة الماضية، باستثناء لواء واحد مكلف بمهمة منع عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.