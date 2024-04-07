توتنهام يهزم نوتنجهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

انتصر فريق توتنهام نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بملعب استاد توتنهام هوتسبير مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر توتنهام بالهجوم منذ صافرة البداية، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 15، بعدما سجل موريلو لاعب نوتنجهام هدفًا ذاتيًا في مرمى فريقه.

واصل توتنهام ضغطه على مرمى نوتنجهام، لكنّ الضيوف نجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة 27، من خلال تسديدةٍ قويةٍ للاعب كريس وود استقرت في شباك توتنهام.

في الشوط الثاني، عاد توتنهام بقوةٍ، ونجح في حسم النتيجة لصالحه، بعدما سجل هدفين مُتتاليين في الدقيقتين 52 و 58، من خلال كلّ من ميكي فان دي فين وبيدرو بورو.

أضفى بيدرو بورو لمسةً إضافيةً على فوز توتنهام، بتسجيله هدفه الأول في الدوري الإنجليزي، ليُسعد جماهير السبيرز.

بفضل هذا الفوز، قفز توتنهام إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ليُعزّز موقعه في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تجمّد رصيد نوتنجهام فورست عند 25 نقطة في المركز السابع عشر، ليُصبح في موقفٍ صعبٍ في سعيّه للهروب من مراكز الهبوط.

