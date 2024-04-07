تشيلسي يسقط في فخ شيفيلد بالدوري الإنجليزي

فرض فريق شيفيلد يونايتد التعادل الإيجابي على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر تشيلسي بالهجوم منذ صافرة البداية، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 11، من خلال رأسيةٍ مُحكمةٍ للاعب تياجو سيلفا استقرت في شباك شيفيلد يونايتد.

لكنّ شيفيلد لم يستسلم، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 32، من خلال تسديدةٍ قويةٍ للاعب جايدن بوجل استقرت في شباك تشيلسي.

في الشوط الثاني، كثّف تشيلسي من هجومه بحثًا عن هدف الفوز، ونجح في تحقيق مبتغاه في الدقيقة 66، من خلال تسديدةٍ صاروخيةٍ للاعب توني مادويكي استقرت في شباك شيفيلد يونايتد.

لكنّ شيفيلد لم يستسلم، ونجح في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90+3، من خلال تسديدةٍ مُحكمةٍ للاعب أوليفر مكبورني استقرت في شباك تشيلسي.

بفضل هذا التعادل، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة، ليُحافظ على موقعه في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، أصبح رصيد شيفيلد يونايتد 16 نقطة في المركز الأخير، لكنّ هذه النقطة تُعدّ ثمينةً بالنسبة له في صراعه من أجل البقاء في الدوري الممتاز.