دبلوماسي سابق: الولايات المتحدة تأسف للخسائر الهائلة في قطاع غزة

قال بيتر همفري، الدبلوماسي السابق، إنه يتوقع أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تهدد الحكومة الإسرائيلية جراء ما يحدث في قطاع غزة، ولكن على المستوى بعيد الأمد يمكن في أي لحظة أن تستخدم إيران هذا الأمر من أجل إطلاق سراح حزب الله، وأن تحثه إلى شن مزيد من الهجمات من جانب الحوثيين على سبيل المثال أو شن هجمات من إيران نفسها.

وأضاف "همفري"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية، وهناك إحساس لدى أي إدارة الأمريكية في الولايات المتحدة أن إسرائيل عليها أن تكون مستعدة تماما لكل السيناريوهات المحتملة.

ولفت أنه على المستوى التكتيكي يمكن القول لنتنياهو إن 35 ألف ضحية عدد كاف جدا، والولايات المتحدة تأسف لهذه الخسائر الهائلة لكن الكثيرين من العالم العربي والمواطنين يرون أن إسرائيل تقتل المدنيين، إلا أن الأمر لا يبدو عليه في حقيقة الأمر، هناك الكثير من اللوم الأمريكي على إسرائيل فمن ضمن المصالح الوطنية لواشنطن لا بد من إيقاف هذه العدائيات.