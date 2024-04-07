الزمالك يصل إستاد القاهرة لخوض لقاء فيوتشر بالكونفدرالية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة، استعداداً لخوض مباراة فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الأحد .

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني بقيادة جوزية جوميز على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.



خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" – محمد عاطف - مصطفى شلبي.



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.