سعر الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

ثبت سعر الدولار، مقابل الجنيه، في نهاية تعاملات، اليوم الأحد، في البنوك، مسجلا 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، HSBC".



وصل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، في بنوك "الاسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB ثم 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB والعقاري المصري العربي"

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 47.1 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد، ثم 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، داخل البنك المصري الخليجي.



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأخرى نحو 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع في بنوك"البركة، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية.