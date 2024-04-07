مقتل عامل بـ"طوبة" في بولاق الدكرور بسبب رفضه دفع 10 جنيهات لمتسول

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، من ضبط جامع خردة، قتل عامل رفض إعطائه 10 جنيه، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، المقدم محمد نجيب، إن الجريمة وقعت عندما قام جامع خردة بإيقاف عامل وطلب منه مبلغ 10 جنيهات على سبيل التسول، وعندما لم يكن العامل يحمل المبلغ المطلوب، قام الجاني باستخدم "طوبة" وضربه على رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الشرطة من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.