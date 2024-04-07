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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

حرب غزة.. انتشال جثامين 5 شهداء في خان يونس

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 تمكنت الاطقم الطبية من انتشال جثامين 5 شهداء من قرية حمد في مدينة خانيونس في قطاع غزة الفلسطيني.

وجاء استشهادهم جراء استهدافات للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الحالية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة. ويأتي هذا الحادث الأليم بعد أيام قليلة من مقتل عمال الإغاثة الذين يقدمون المساعدة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة.

التقارير الأولية تفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف المنطقة واستهدف المدنيين الأبرياء، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم. 

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