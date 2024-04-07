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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ديربى "الشمال الغربى".. صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح
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أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، فى ديربى "الشمال الغربى"، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:
حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.
خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كونساه، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: أليكسيس ماك اليستير، واتارو إيندو، دومينيك سوبوسلاي.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز ، لويس دياز.
ويحتل فريق ليفربول الوصافة "المؤقتة" لترتيب جدول مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن ارسنال المتصدر والمتقدم بمباراه، بينما يحتل فريق مانشستر يوناتيد المركز السادس برصيد 48 نقطة.

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