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الأحد 07 أبريل 2024
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بوابة البرلمان

النائب أحمد إدريس: الرئيس حريص على توفير حياة كريمة لكل مواطن

احمد ادريس
احمد ادريس
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أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت عددًا من الرسائل المهمة، للشعب المصري في ظل التحديات التي تواجه الدولة بمختلف الأصعدة، مع عمليات البناء والتطوير وبناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح"إدريس"   أن الميثاق والعهد بين القيادة السياسية والشعب المصري،  قائم على الصدق والتجرد فى النوايا، والعمل بتفانٍ والاجتهاد لأقصى قدر ممكن، والسعي لأن تكون مصر فى صدارة الأمم بعدم الالتفات لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا لمتربصى إراقة الدماء والقتل ورغم جسامة التحديات.
وأشاد النائب احمد إدريس بتأكيد الرئيس السيسي، على أن إرادة المصريين عبر عقد من الزمان، علت عما سواها ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة فى بناء دولة ديمقراطية، أساسها العلم والعمل وتسعى نحو السلام والتنمية وفى سبيل تحقيق ذلك، بدفع ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية.
وقال عضو مجلس النواب أن الرئيس دائما يحرص على توفير حياة كريمة لكل مواطن والحفاظ على الأمن القومى والريادة الإقليمية ، كما أنه وضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل بالجمهورية الجديدة.

النائب أحمد إدريس حياة كريمة