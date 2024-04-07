ديربى الشمال الغربي.. تشكيل هجومي متوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول

لاصوت يعلو الليلة فى عالم الساحرة المستديرة، فوق صوت ديربى "الشمال الغربى"، الذى يجمع بين مانشستر يونايتد، ومضيفه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وكان لقاء الدور الأول الذى جمع بين الفريقين على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر "البريميرليج، أنتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف، والذى شهد طرد ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، فى الدقيقة الـ 93 من عمر المباراة.



ومن المتوقع ان يخوض مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، ويلي كامبوالا، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.



يسعى مانشستر يونايتد لتعطيل مسيرة ليفربول وحرمانه من تحقيق لقب البريميرليج، حتى يظل صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري عبر التاريخ، لاسيما وأنه لا يفصله عن الريدز سوى لقب وحيد.





ويعتمد الهولندى إريك تين هاج، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، على نتيجة المواجهة الأخيرة التى جمعت بينهما، والتى أقصى فيها الشياطين الحمر نظيرهم ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزى بأربعة أهداف لثلاثة.