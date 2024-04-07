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الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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استعدادا للعيد.. وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات على أسواق بيع الأسماك المملحة والثلاجات

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استعدادات مديرية الطب البيطري لإستقبال عيد الفطر المبارك حيث تقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر مع تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم  وتزويدها بالأختام و المادة السرية و أدوات النظافة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها والخاصة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء . 
 

وأكد المحافظ، أن هناك رقابة مكثفة على كافة الأسواق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، حيث يتم تمشيطها لضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية؛ استعداداً لعيد الفطر المبارك مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 
 

وشدد راشد على مدير مديرية الطب البيطرى  بضرورة تكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والمرور على محلات الجزارة والمحال العامة و اسواق بيع الاسماك المملحة و المدخنة والثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة لضمان سلامتها للاستهلاك الادمي حفاظاً على سلامة المواطنين.
 

وكلف المحافظ هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة  وتجهيز حملات مركزية مكونة من عمال  ومعدات للدفع بهم بمختلف القطاعات مع استمرار أعمال النظافة العامة بنظام الورديات علي مدار اليوم ورفع كفاءة دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات ومحيط كل منها، وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات المناولة الوراق والمريوطية.

محافظة الجيزة وقف إجازات الأطباء البيطريين تكثيف الحملات علي أسواق بيع الاسماك المملحة و المدخنة إستعدادا لعيد الفطر المبارك رقابة مكثفة على كافة الأسواق