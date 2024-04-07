تأجيل محاكمة متهم قتل شقيق خطيبته لجلسة 12 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهم قتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن شقيقته لجلسة 12 مايو المقبل.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وبانتقال أجهزة الأمن تبين العثور على جثة شاب حول رقبته آثار شنق.

بعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته، فعند دفاع الضحية عن شقيقته، خنقه المتهم، وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارٍ عمل التحريات؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

