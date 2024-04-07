9 صواريخ إيرانية قادرة على الوصول إلى إسرائيل.. صور

نشرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، اليوم الأحد، أسماء وصور 9 صواريخ إيرانية قادرة على الوصول إلى إسرائيل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل .

وفي السياق ذاته، قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الأحد، إن جميع السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة، وذلك في رد فعل إيراني على ضربة شنتها إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق، الاثنين الماضي، وأودت بحياة 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني، بينهم مستشاران كبيران.

كما صرح اللواء محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، أمس السبت، بأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق "خطوة مجنونة"، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية "شريكة في هذه الجريمة، وتتحمل المسؤولية الرئيسية في الهجوم".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل أغلقت 28 سفارة وقنصلية لها في الخارج، خشية رد إيراني على هجوم دمشق، بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى السفارة الإيرانية في حي المزة بدمشق يوم الإثنين الماضي.