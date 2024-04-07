الاحتلال يعتقل 8100 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 8100 معتقل منذ 7 أكتوبر.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، القدس، رام الله، بيت لحم، وجنين.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار المباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (8100)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.