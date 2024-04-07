أسعار العملات اليوم الأحد 7 أبريل 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد 7 ابريل 2024، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 47.3129 جنيه للشراء، مقابل 47.4446 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 51.3771 جنيه للشراء، مقابل 51.5248 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 59.8840 جنيه للشراء، مقبل 60.0838 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 52.1987 جنيه للشراء، مقابل 52.3729 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 31.1905 جنيه للشراء، مقابل 31.2835 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 6.5399 جنيه للشراء، مقابل 6.5595 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 12.6134 جنيه للشراء، مقابل 12.6492 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 153.7282 جنيه للشراء، 154.3917 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 12.8823 جنيه للشراء ، مقابل 12.9217 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 125.4785 جنيه للشراء ، مقابل 125.8644 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 122.8811 جنيه للشراء، مقابل 123.2487 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 12.9678 جنيه للشراء، مقابل 13.0110 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 66.6379 جنيه للشراء، مقابل 67.0121 جنيه للبيع.