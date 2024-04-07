تعرف علي غيابات الأهلي أمام إنبي بالدوري الممتاز

يواصل الرباعي "محمد الشناوي وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج" لاعبو الأهلي الغياب عن فريقهم فى مباراة إنبي المقبلة، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، بإستاد القاهرة الدولي فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويعانى الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور من خلع الكتف تعرضا له أثناء مشاركتهما مع منتخب مصر، فيما يعانى المالي أليو ديانج من جراحة تنظيف الركبة، بينما يؤدى ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى أبعده عن مباريات الأهلي الأخيرة.

بينما يستعيد فريق الأهلي جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي في مباراة إنبي بالدوري، بعدما غاب الثنائي عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتي سيمبا التنزاني بسبب عدم القيد الأفريقي.

وخسر الأهلي من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلي 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.