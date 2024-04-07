"خدمات التحول الرقمي بقطاع الاستثمار ومصلحة الضرائب المصرفية".. ندوة بتجارة القناة

عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة بجامعة القناة ندوة تحت عنوان "التعريف بالخدمات الاستثمارية وخدمات التحول الرقمي في قطاع الاستثمار ومصلحة الضرائب المصرفية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام

الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة،

و إشراف تنفيذي الدكتورة ريمان أحمد عبد العال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو العلا منسق البرامج المميزة بالكلية.

أقيمت الندوة في إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية التواصل المجتمعي مع مختلف المؤسسات، وبهدف زيادة المعارف والمهارات لدى الطلاب، وإتاحة الفرص من أجل التدريب، وتوفير فرص العمل للطلاب، ومعرفة متطلبات سوق العمل الفعلية، وربطها بالمقررات الدراسية.

حضر الندوة الدكتور أشرف غالي

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين سليمان

منسق البرامج المهنية بالكلية، والدكتور أشرف حلمي، والدكتورة رحاب كمال مدير مركز الدراسات التجارية والبحوث البيئية، وشارك بها عدد كبير من الطلاب والطالبات.

حاضر في الندوة الدكتور سامح عيد زملوط رئيس مجمع خدمات المستثمرين، حيث تحدث عن هيئة الاستثمار ودورها في جذب المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة، وألقى الضوء على نظام المناطق الحرة وأهميتها، وتطرق إلى فكرة إنشاء قطاع خدمات الاستثمار منذ عام 2002، ومدى التطور الذي وصل إليه من ميكنة الخدمات المقدمة.

هذا واستعرض لمبادرة لتدريب الطلاب المتفوقين من شباب جامعة قناة السويس، خاصة طلاب كلية التجارة بالشركات والمصانع الواقعة بمحافظة الإسماعيلية ( المنطقة الحرة - المنطقة الصناعية )، وذلك لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة، وذلك بهدف التعرف على سوق العمل، ومعرفة حجم الاستثمارات والصناعات المتواجدة بمحافظة الإسماعيلية.

كما حاضر بالندوة الدكتور محسن الجيار

مدير عام خدمة العملاء بمصلحة الضرائب، حيث تناول دور الضرائب في الموازنة العامة للدولة، والقوانين الضريبية المختلفة، مشيرا إلى التحول الرقمي بكافة العمليات الضريبية لتحسين المنظومة الضريبية المصرية فى ضوء رؤية مصر 2030.

وتابع أن مصلحة الضرائب تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية والحصيلة الضريبية، من خلال ضم الاقتصاد الغير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وزيادة الامتثال الضريبي من قبل الممولين.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة، حيث أجاب المحاضرون على تساؤلات الطلاب واستفساراتهم.