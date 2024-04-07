ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يدعم فريق اليد بأربع صفقات استعدادًا لبطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

حسين لبيب
حسين لبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع 4 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء؛ استعدادًا للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، المقرر إقامتهما في الجزائر، بداية من 15 أبريل الجاري.

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك، مع المونتينيجري ڤوكو بوروزان لاعب الهدي السعودي، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، والتونسي محمد رضا فراد لاعب كاظمة الكويتي والذي يشغل مركزي صناعة الألعاب والظهير الأيسر، وعبد الحميد العربي لاعب هليوبوليس، والذي يلعب في مركز الدائرة، وعمر صادق لاعب  هليوبوليس، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

ويأتي التعاقد مع الرباعي الجديد، في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك، بتدعيم الفريق الأول لكرة اليد، من أجل المنافسة على لقب بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب بطولتي كأس السوبر الإفريقي كأس الكؤوس الزمالك