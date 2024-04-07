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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى برديس ليلًا

خلال الجولة
خلال الجولة
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أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج، منذ قليل، يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى برديس بمركز البلينا؛ وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انضباط الأطقم الطبية.

وتفقد وكيل صحة سوهاج أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات ووحدة الغسيل الكلوي، مشيدا مستوى الخدمة وبانضباط وتواجد الأطقم الطبية بمقر عملهم وتقديمهم الخدمة  الطبية للمرضى على أكمل وجه.
وخلال الزيارة حرص وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمرضي خلال تلقيهم الخدمات ومعرفة مدى رضائهم عن الخدمة والمعوقات التي قد تواجههم.

 
ووجه وكيل صحة سوهاج إدارة المستشفى بالتواصل الدائم مع المواطنين المترددين على المستشفى والاستماع إليهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء حصولهم على الخدمة يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفيات ومراكز ووحدات القطاع الصحي بالمحافظة وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

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