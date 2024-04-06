بالأسماء.. مصرع 5 أطفال بحادث تصادم في البحيرة

لقي 5 أطفال مصرعهم في الحال وأصيب اثنان آخران وجميعهم من عائلة واحدة، بحادث انقلاب سيارة " نقل" محملة بمحصول البنجر على تروسيكل بطريق “منشية الهلباوي - سيدي غازي” بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بطريق “منشية الهلباوي - سيدي غازي” بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من:" أحمد ربيع عبدالله عبيدة، (35 عامًا)، عبدالجيد عبد الرحيم عبد المولى(، 32 عامًا)، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من:" ربيع احمد ربيع عبدالله، ( 5 سنوات)، آدام احمد ربيع عبدالله، ( 4 سنوات)، علي محمد ربيع عبدالله، ( 5 سنوات)، ياسين عبد الجيد إبراهيم، ( 5 سنوات)، محمود عبد الجيد إبراهيم، ( 4 سنوات)ن وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العامة تحت تصرف النيابة العامة.

وروي شهود عيان، تفاصيل الحادث حيث انقلبت سيارة جرار نقل " ثقيل"، به مقطورة ومحمل بمحصول البنجر على تروسيكل محمل بـ 7 أشخاص بينهم 5 أطفال علي طريق ( منشية الهلباوي - سيدي غازي) بنطاق مركز كفر الدوار.

وعاينت النيابة العامة موقع الحادث وجاري رفع أثاره بمعرفة الأجهزة الأمنية والمحلية بنطاق مركز كفر الدوار.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.