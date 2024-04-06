إصابة 23 شخصًا بحالة تسمم في إفطار جماعي بكفر الشيخ

تعرض 20 شخصًا للإصابة، باشتباه تسمم غذائى، بعد تناولهم الإفطار الجماعي بمنزل أحد أهالي قريه تابعة لمركز كفرالشيخ، بعد تناولهم عقيقة.

وصل 20 شخصًا إلى مستشفى كفرالشيخ العام، مصابين بحالة تسمم غذائى من أبناء قرية تابعة لمركز كفرالشيخ إلى مستشفى كفرالشيخ العام، بعد تناولهم طعام الإفطار الجماعى داخل منزله، بعد توجيه دعوة جماعية إليهم لحضور عقيقه داخل منزل أحد مواطنى القريه، وذلك ابتهاجا بمولوده الجديد الذى رزقه الله به مؤخرا .

تبين إصابة 20 شخصًا بحالة تسمم غذائى نتيجة تناولهم طعام الإفطار، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم لإنقاذ حياتهم، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور حسين عبدالرازق مدير عام المستشفى، وخرجت الحالات المصابة من المستشفى بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم وعلاجه، ماعدا 7 حالات تم احتجازها داخل المستشفى لمواصلة علاجها .

كلف اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والمهندس أحمد عيسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، بإعداد تقرير شامل بالحادث وأسبابه .