محافظ شمال سيناء يتفقد مشروعات تنموية بالعريش والشيخ زويد ورفح

أجرى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم محمد، مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء والمهندس غريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح.

بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء عمارة سكنية للأسر الأولي بالرعاية في مدينة العريش، موجهًا بسرعة انهاء الاعمال في المواعيد المحددة وذلك للاستفادة من المشروع.

كما تفقد المحافظ يرافقه مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء، مواقع تنفيذ التجمعات التنموية في مدينتي رفح والشيخ زويد بمناطق الحسينيات والوفاق والمهدية والظهير.

ووجه باتخاذ اللازم نحو سرعة إنجاز الأعمال على أحسن وجه وذلك لتسليمها الي أهالي مركزي رفح والشيخ زويد وذلك لعودة الحياة وتوفير الخدمات لأهالي تلك التجمعات.

كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع سوق وموقف الشيخ زويد، موجهًا بسرعة تشغيل السوق والموقف في أسرع وقت لخدمة أهالي مركز الشيخ زويد، بجانب تفقد عدد من المدارس والمنشآت التعلمية التي يجري انشاءها بالشيخ زويد ورفح.

وأشار إلى اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مدن المحافظة.