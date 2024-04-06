OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno11 5G في مصر

أعلنت شركة OPPO مصر عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة Reno11 5G في السوق المصرية، والتي تتضمن هاتفي OPPO Reno11 F 5G و OPPO Reno11 5G، مُعززين بتقنيات متطورة وتصميمات أنيقة تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن الجودة والأداء العالي. تم تصميم هذه السلسلة لتقديم تجارب ترفيهية مميزة مع بطارية تدوم طويلاً وأداء قوي غير مسبوق في فئتها.

هاتف OPPO Reno11 F 5G يأتي بتصميم مُلفت ونظام كاميرا ثلاثي بدقة 64 ميجابكسل وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن تجارب مشاهدة وتصوير استثنائية. من ناحية أخرى، يتميز هاتف OPPO Reno11 5G بتصميم أنيق يجذب الأنظار ونظام تصوير البورتريه فائق الوضوح بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ونظام OIS لتثبيت الصورة، إضافة إلى سماعات رياضية مزدوجة.

تعكس سلسلة Reno11 الجديدة كليًا التزام OPPO بدمج التصميمات الأنيقة مع التقنيات الذكية التي توفر تجربة استخدام ممتعة للجميع. الهواتف الجديدة تأتي بوزن خفيف وتصميم رفيع، مع خصائص مقاومة للماء ودرجات تحمل عالية تضمن الاعتمادية في مختلف الظروف. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شاشات AMOLED المتطورة تجربة مشاهدة غامرة بألوان نابضة بالحياة ودرجات سطوع عالية، مع تحديثات سلسة تثري تجارب التواصل الاجتماعي والترفيه.

كلا الهاتفين يُبرزان مهارات OPPO في التصوير، حيث يقدمان تجارب تصوير استثنائية سواء في الضوء الطبيعي أو البيئات المنخفضة الإضاءة، مع قدرات تصوير البورتريه المتقدمة والفيديوهات 4K الواضحة.

OPPO توفر أيضًا تجربة استخدام متكاملة مع واجهة ColorOS 14، التي تجمع بين الجمال، الأمان، والإنتاجية العالية. تم تحسين الأداء والتخزين بشكل كبير، مع التركيز على توفير تجربة مستخدم.