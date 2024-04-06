فوري تطلق حملة "خيرك واصل فوري" خلال شهر رمضان

قامت شركة فوري، بإطلاق حملتها ومبادرتها خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "خيرك واصل فوري " لدعم أعمال الخير, على خلفية أغنية فرقة مسار إجباري الغنائية الرائعة "خيرك سابق..خيرك واصل".

تبرز حملة "خيرك واصل فوري" ملامح الهوية المصرية والشخصية المصرية الأصيلة المهتمة بعمل الخير بكافة أنماط حياتها اليومية سواء بالقول أو الفعل، وشملت أغنية الحملة بعض المشاهد الإنسانية التي تؤكد على أصالة وشهامة الشعب المصري طوال العام وليس في رمضان فقط.

الجدير بالذكر أن فوري تعد الخيار الأول عند الشارع المصري لمساعدته على فعل الخير تجاه كافة فئات المجتمع لما تمتلكه فوري من حلول وخدمات سهلة وميسرة حيث تتيح إمكانية التبرع لأكثر من 250 مؤسسة وجمعية خيرية، على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ، ومؤسسة مصر الخير، ومستشفى بهية، ودار الأورمان، ومرسال، مستشفى الناس، وذلك عبر أبليكشن myfawry، أو عبر ماكينات فوري POS المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.