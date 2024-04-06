"كانون وسط وشمال أفريقيا" تتعاون مع "كيدزانيا القاهرة" لإطلاق ستوديو تصوير فوتوغرافي في مصر

أعلنت "كانون وسط وشمال أفريقيا" عن شراكتها مع "كيدزانيا القاهرة" لتدشين "ستوديو كانون" للتصوير الفوتوغرافي في كيدزانيا بالقاهرة، مصر. يتم تصميم المساحة الجديدة بشكل مبتكر لتوفير فرصة للأطفال من سن 8 إلى 14 عامًا لاستكشاف عالم التصوير وتعلم تقنيات "كانون" المتقدمة وتحفيز إبداعهم في بيئة مرحة وتفاعلية.

من المتوقع أن يصبح "ستوديو كانون" في كيدزانيا القاهرة مركزًا جاذبًا ومبدعًا للعب، حيث يمكن للأطفال المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم تجربة تفاعلية شاملة تساعد على تنمية المهارات الإبداعية للأطفال بجانب الترفيه.

قال أمين جوهرة، مدير قطاع المبيعات والتسويق في "كانون وسط وشمال أفريقيا": "نحن سعداء بالشروع في هذا التعاون المثمر مع كيدزانيا القاهرة. يهدف "ستوديو كانون" إلى توفير بوابة لاستكشاف عالم التصوير والتعرف على التكنولوجيا المتقدمة، والأهم من ذلك، الاستمتاع بهذه التجربة."

وأضاف: "نحن ملتزمون بتمكين الجيل القادم من المصورين من خلال تقديم تجارب تعليمية شيقة ومفيدة."

ويشمل "ستوديو كانون" في كيدزانيا القاهرة مجموعة متنوعة من الأنشطة، حيث سيتعلم الأطفال فن إعداد الصور وسيتمتعون بالتفاعل مع التقنيات الحديثة لكانون. وبفضل هذه التجربة الشاملة، ستتيح لهم الفرصة لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وفي سياق متصل، قال أحمد إبراهيم حبيب، الرئيس التنفيذي كيدزانيا القاهرة": "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو إثراء التجارب التعليمية للأطفال. ونحن ملتزمون بتوفير منصة فريدة للأطفال تمكنهم من استكشاف عوالم الإبداع والتكنولوجيا".