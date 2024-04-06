"ضامن": إطلاق تطبيق لتسهيل الدفع الإلكترونى في مصر

أطلقت "ضامن"، الشركة المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية، تطبيقها الجديد للهاتف المحمول "ضامن كاش "بالتعاون مع مجموعة BKN301، الذي يهدف إلى تحسين العمليات المالية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، موفرًا خدمات مالية رقمية شاملة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المحدود والمقيمين في المناطق النائية.

يتيح التطبيق للمستخدمين دفع الفواتير الشهرية، شحن الألعاب ومصروفات الجامعات، بالإضافة إلى إمكانيات الدفع السريع ومتابعة المدفوعات.

المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لـ "ضامن"، أكد التزام الشركة بتوسيع نطاق استخدام التطبيق وتحقيق نمو مستدام في الدفع الإلكتروني بمصر، مشيرًا إلى الخطط الطموحة لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى التعاون المستقبلي مع الجهات المالية والحكومية لدمج "ضامن كاش" في البنية التحتية المالية الأوسع نطاقًا.



من جانبه، عبر ستيفن موتشيولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة BKN301، عن حماسه للتعاون مع "ضامن"، مؤكدًا على دور هذا التعاون في تعزيز رقمنة سوق المدفوعات في مصر والمنطقة. وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى توفير حلول دفع متطورة تسهم في إحداث تحول في مشهد التكنولوجيا المالية بالبلاد.