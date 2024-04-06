جد صابر يظهر ويرشده لمكان الورث بمسلسل المداح أسطورة العودة

عرضت اليوم الحلقة الـ 28 من مسلسل المداح أسطورة العودة، وبدأت الحلقة بـ أذى مليكة ( سهر الصايغ) لـ والدة صابر ( حنان سليمان) وشقيقه حسن( خالد سرحان) وعندما يعلم قزح أنها خالف أوامره للمرة الثانية يقوم بالقضاء عليها

تبلغ منال ( دنيا عبد العزيز) شقيقتها رحاب ( هبة مجدي ) أنها تريد حقها من الورث في الآثار، وبعدها تبلغ زين( محمد عز) على المكان، ويذهب صابر ( حمادة هلال ) لـ محسن محي الدين ويحكي له حلم رأه، ويبلغه محسن محي الدين أنه يذهب لـ مقابر سقارة.

تنتهي أحداث الحلقة بـ رؤية صابر ( حمادة هلال ) جده الكبير من والدته، ليرشده لطريقه يأخذ بها الورث ليتخلص من قزح.

يعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج .