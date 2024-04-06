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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس سائق شركة توصيل شهيرة لتعديه على أجانب في التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق تابع لشركة توصيل شهيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتعدى على شخصين محدثاً إصابتهما بسبب خلافات علي قيمة الأجرة.


بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بمديرية أمن القاهرة بلاغا شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول، مقيمان بدائرة القسم، مصابان بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية لخلافات حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب مُحدثاً إصابتهما المُنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وإعترف بإرتكاب الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

 

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